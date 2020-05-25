الخميس المقبل.. السعودية تنتقل لمرحلة جديدة حتى تعود الحياة لطبيعتها

قال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إنه "اعتبارا من الخميس المقبل، سننتقل إلى مرحلة جديدة وبشكل تدريجي، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأكد الربيعة، أن الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للقطاع الصحي، وكل ما تم استثماره في هذا القطاع جعل القدرات الصحية والجاهزية في أفضل مستوياتها، وما تم اتخاذه من احترازات مبكرة، "أعطانا الفرصة للسيطرة على وتيرة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، كما مكننا من الحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات، وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي، خلال الفترة الماضية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس".