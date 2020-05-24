السعودية تنفي استئناف صلاة الجماعة في المساجد

نفت مصادر سعودية اليوم، ما تداولته حسابات في منصات التواصل الاجتماعي، عن صدور أمر بالسماح باستئناف صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من الخميس المقبل، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت المصادر، إلى "عدم صدور أي أوامر أو قرارات بهذا الشأن، واستمرار تعليق الصلاة في المساجد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد".

وأضافت المصادر: "أي مستجدات بهذا الشأن سيتم إعلانها رسميا من قبل جهات الاختصاص".

وأكدت وزارة الداخلية في وقت سابق، على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الخاصة، وعدم الانجراف وراء الشائعات التي تطلق في وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت الداخلية السعودية، المواطنين إلى "اعتماد المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية".

وأعلنت الجهات الأمنية في السعودية الجمعة الماضية، تطبيق قرار منع التجول الشامل في مدن ومناطق المملكة حتى يوم الأربعاء المقبل.