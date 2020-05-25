التأمين الصحي: حالة طبيب المنيرة كانت متدهورة وتوفى بعد 12 ساعة من وصوله

علق دكتور أحمد عطا مدير مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، على واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفى المنيرة.

وقال عطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، إنه عندما وصل إلى المستشفى، كانت حالته متأخرة جدًا: "تواصل معي دكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع العلاجي بالوزارة، ونبهني بالحالة، وطلب مني تقديم العلاج له، ثم اتصل بي مرتين للاطمئنان على وصوله".

وواصل: "فورًا خصصنا طبيبين رعاية للطوارئ في انتظاره، وفي خلال لحظات، وصل بنسبة أكسجين تحت 49%، ودرجة اضطراب وعي شديدة، جريوا به الدكاترة ووضعوه على جهاز تنفس صناعي، وماسك أكسجين 10 لتر، ودرجة تشبع الأكسجين تحسنت في الجسم جزئيًا، لكن التحسن كان ضعيفًا، وحصل على كل الأدوية اللازمة، لكن الحالة كانت متأخرة، ومأخدش أكتر من دقيقتين في الطوارئ".

وأردف: "حاولنا معه بأقصى إمكاناتنا، وكل الأدوية المطلوبة متاحة، وخلال 12 ساعة توقف القلب والتنفس، وحاول الأطباء بإنعاش رئوي، وللأسف توفي".