"لم تظهر عليه أعراض".. مستشفى المنيرة يكشف تفاصيل وفاة طبيب بـ كورونا

قال الدكتور أشرف شفيع، مدير مستشفى المنيرة، إن طبيب النساء الذي توفي بسبب فيروس كورونا والذي يُدعى وليد يحيى والبالغ من العمر 32 عاما، لم تظهر عليه أعراض للفيروس ولكن قبل وفاته بيومين اشتكى من ضيق في التنفس.

وتابع شفيع، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم توجيهه إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر وتم إجراء التحاليل له وتدهورت حالته وبعد ذلك توفي.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 727 حالة إصابة جديدة أمس ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.