محافظ الوادي الجديد: مراقبو الحالات المعزولة بكورونا مستمرون في عملهم

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إن مراقبي الحالات المعزولة المصابة بفيروس كورونا مستمرون في عملهم لتوفير احتياجاتهم وتحرير محاضر للمخالفين لقرار العزل.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه جرى التشديد على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير اليومي بكافة مراكز المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتشغيل بوابة تعقيم الأفراد بكفاءة بكمين بغداد - الأقصر بمركز باريس لتعقيم الوافدين من خارج المحافظة، مع ضرورة إستمرار المواطنين فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.

وأوضح المحافظ، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.