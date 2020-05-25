 إيقاف 108 مهاجرين غير شرعيين جنوب تونس

أوقفت وحدات من الأمن التونسي بمحافظة صفاقس جنوب شرق تونس، 108 مهاجرين غير شرعيين، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية بطريقة غير نظامية، باتجاه الأراضي الأوروبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، إن 100 من المهاجرين الذين ينتمون إلى بلدان أفريقية مختلفة، تم إيقافهم داخل ثلاثة منازل مهجورة بمنطقة حقونة بصفاقس، في حين تم إيقاف البقية بسواحل مدينة سيدي يوسف وهم يستعدون للمغادرة باتجاه أوروبا بطريقة غير نظامية.

وأشارت الوزارة التونسية، إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.