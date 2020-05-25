مقتل 8 إرهابيين والقبض على 38 آخرين على حدود بوركينا فاسو وكوت ديفوار

لقي ثمانية إرهابيين مصرعهم وقبض على 38 آخرين، خلال عملية مشتركة بين جيشي بوركينا فاسو وكوت ديفوار على الحدود بين البلدين.

وأوضح جيش بوركينا فاسو في بيان، أن عملية "كوموي"، التي تحمل اسم النهر الذي يعبر البلدين، أدت إلى تدمير قاعدة إرهابية في "أليدوجو" الواقعة في بوركينا فاسو، وقتل ثمانية مسلحين، والقبض على 24 مسلحًا في بوركينا فاسو و14 آخرين في الكوت ديفوار.

وكان جيش بوركينا فاسو أكد الأربعاء الماضي أنه قضى على 47 إرهابيًا وصادر كمية من الأسلحة، وذخائر وأقراص تخزين إلكترونية وهواتف محمولة في مقاطعة كوسي شمال غرب بوركينافاسو.