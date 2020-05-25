استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 18 سجل 652 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 25 مايو، بعد أن شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي استقرت عند نفس سعر التعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 867 و870 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 759 و761 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 651 و652 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب لـ6088 جنيهًا.