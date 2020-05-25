فض فرح وتشميع محال تجارية لخرق حظر التجول بطوخ

شن مجلس مدينة طوخ بالتعاون مع مركز الشرطة حملة مكبرة لمتابعة مدى تنفيذ حظر التجول والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة التي قادها سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ عن غلق وتشميع المحلات المخالفة لقرار الحظر بقرية أجهور الكبرى وتم فرض الحالة الأمنية في شوارع القرية وحظر انتقال المواطنين.

وأشار عمر، إلى أنه تم فض فرح بقرية زاوية بلتان دائرة المركز، وتم التحفظ على أدوات الصوت والدي جي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأوضح عمر أن تلك الخطوة في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا وبتعليمات من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طوخ.