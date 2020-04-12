أهالي"طوخ ميت يزيد" بالغربية يواصلون حملات التطهير لوقايتهم "كورونا "

أقدم المئات من أبناء وشباب قرية "طوخ ميت يزيد" بمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم، على تنظيم مبادرة شعبية تحت إشراف ممثلي كبار وعائلات مشايخ القرية من خلال الدعم بفرق مكافحة العدوى من خيرة شبابها للبدء في مواصلة حملات تطهير وتعقيم المنازل والأماكن العامة والمواقف والمؤسسات الحكومية بذات القرية لتأمين أرواح كل الأسر والعائلات خشية تفشي وباء "كوفيد 19".

وجاء ذلك في إطار حرص ممثلي كبار العائلات ومشايخ القرية على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهه أخطار تفشي وباء العالمي "كورونا المستجد".

فى المقابل قال محمود عليوة حسن، أحد شباب القرية، إن فعاليات تلك المبادرة نجحت في تعزيز دور التطهير والتعقيم من خلال الدفع بمعدات وأدوات الرش بكل شوارع القرية والتوغل إلى المحال التجارية وواجهات المنازل المنتشرة من خلال تقسيم القرية إلى 6 مجموعات لرش وتطهير المنطقة بالكامل.

وأعرب عن سعادة كبار أسر وعائلات القرية بآراء وفكر الشباب وحرصهم على تطهير قريتهم بشكل مستمر وهللوا بالدعاء لهم وأن يحفظ الله مصر وتتخطى هذه المرحلة العصيبة التي تهدد أمن الوطن وحياه أبنائه فى الآونة الأخيرة.

محافظ الغربية يوجه باستمرار حملات التعقيم بالقرية "المتضررة" وتوفير كل السلع الغذائية لذويها.

فى المقابل، أعطى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، تعليماته إلى اللواء شاكر يونس سكرتير محافظة الغربية، بضرورة التنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والأحياء لتدشين سلسلة حملات تطهير وتعقيم بكل قرى مراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وكفرالزيات والسنطة وقطور وسمنود للوقاية من وباء كورونا.

وكشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن مبادرات الخير تواجه فيروس كورونا، حيث يتسابق رجال الأعمال للتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات للوقاية من العدوى، وكذلك التبرع بالسلع الغدائية للأسر الأكثر احتياجا والعمالة المؤقتة.

أوضح الدكتور أحمد عطا أن مبادرة "احمي نفسك احمي بلدك" التى أطلقتها المحافظة برعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد استجاب لها رجال أعمال ومؤسسات المجتمع المدني على الفور، حيث تبرعت إحدى سيدات الأعمال بمدينة طنطا بـ 15 طن كلور ومطهرات، لافتا إلى إرسال جزء منها إلى مديرية الصحة للاستعانة بها في تعقيم المستشفيات، وجزء آخر للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة لاستكمال عمليات التعقيم والتطهير.

وفي السياق ذاته، تبرع أحد تجار الأغذية بمدينة طنطا بـ1400 شنطة غذائية لدعم مستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات.

أشاد نائب محافظ الغربية، باستجابة رجال الأعمال للمبادرات التي تطلقها المحافظة لتقديم الدعم اللازم للأساليب والتدابير الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا، والذي يعكس أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الأزمة، مثمنًا الدور الوطني لكل من يساهم في تلك المبادرات.