"تايسون" أحد أبطال ملحمة البرث يحكي أصعب لحظات عاشها في المعركة

قال محمد علي عثمان، المشهور بـ"تايسون"، أحد أبطال كمين البرث، إنه حدث عليه تعامل كثير من الإرهابيين، وشارك في الكثير من المداهمات، وضرب عليه نار وقناصات، لكن هناك فرق بين أن تكون حر على الأرض، وتستطيع التحرك، وفرق بين أن نكون في بيت متمركز، مثل معركة البرث.

وأضاف تايسون، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن التعامل على كمين البرث، كان رهيبا وشديدا بطريقة كبيرة، بالإضافة لوجود قناصات كثيرة تطلق علينا، "ومن أصعب المواقف التي مرت على بالكمين، سقوط زملائي واستشهادهم بجانبي".

وتابع: أن تفاعل الناس مع مسلسل الاختيار، لأنهم حسوا وبدأوا يفهموا بعد ما كانوا بيتريقوا ويقولوا مفيش الكلام ده في سيناء، ولما كنت بحكي زمان مكنش حد يصدق، وكتير جدا كانوا بيكدبوا الكلام ده، وفي ناس كانت بتتعاطف، لكن دلوقتي فهموا، والمسلسل وضح لهم القصص الحقيقية، على الرغم أنه مقالش الـ100%، وجزء بسيط من الحقيقة.