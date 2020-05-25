تايسون أحد أبطال البرث: الشهيد علي معجزة.. كان بينطق الشهادة وبيضرب نار

قال محمد علي عثمان أحد أبطال كمين البرث الشهير بـ"تايسون"، إن الشهيد "علي علي" معجزة "هو استشهد على أيدي واتصاب كتير جدا ووقع من التكفيريين كتير، وكان جايب الكمين من فوق لتحت، وبعد المفخخة ما انضربت تحت طلع اتعامل فوق، وأثناء ما كان التعامل شديد علينا اتعامل ببندقيته عليهم وجنب الأوضة بتاعة المقدم أحمد منسي ومخلاش حتة إلا لما اتعامل منها، لغاية في الآخر حد اتصاب وهو بيشيله خد دفعة كبيرة من الرصاص أكتر من 30 طلقة وقبلها كان مصاب في رجله".

وأضاف تايسون، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن "الشهيد "علي علي" كان قدام الأوضة اللي فيها المصابين والشهداء، قال أنا كده كده ميت محدش هياخد منهم حد، وقال لزملائه في الطرقة برة محدش يدخل الأوضة دي، واللي كان بيطلع من عند السلم بيصفيه بندقيته، وكان مصاب، وبيقول الشهادة، وصوت شهادته بيهز البيت، وبيشتمهم وخافوا وجريوا منه زي الكلاب، وفضل كتير على وضع أنه مصاب وبيضرب فيهم لغاية الآخر لما مشيوا".

وتابع، "بعد ما التكفيريين مشيوا والدعم جه كان بيقولي يا تايسون متسبنيش، وكنت مستغرب برغم إصابته دي كلها وفضل عايش إزاي ده كله وبيقاوم، وبكيت وقولتله مش هسيبك وأخدته على صدري وابتسم واتشاهد وبعدها استشهد".

وأكد تايسون "إحنا منعرفش وطن غير ده علشان ندافع عنه، ولو فرطنا في الأرض يبقي نفرط في العرض، والشهيد "علي" وكل اللي كانوا في الكمين رجالة وثابتين وخايفين على بعض".