رغم كورونا.. مهرجان فينيسيا السينمائي ينطلق في موعده

قال لوكا زايا، حاكم منطقة فينيتو الإيطالية، إن مهرجان فينيسيا السينمائي، سيقام في موعده المقرر أوائل سبتمبر المقبل، مع انحسار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ومهرجان فينيسيا السينمائي الذي تنظمه شركة بينالي دي فينيسيا، هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم.

وكان في يناير الماضي، أعلن أن نجمة هوليوود كيت بلانشيت، سترأس دورته التي تحمل رقم 77.

وقال زايا، وهو عضو كذلك في مجلس إدارة شركة بينالي دي فينيسيا، في بيان، إن عددا أقل من الإصدارات الفنية، سيشارك في المهرجان هذا العام على الأرجح، بسبب إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع صناعة السينما في العالم، للحد من تفشي فيروس كورونا.