تعقيم أسطوانات البوتاجاز ضد كورونا قبل طرحها للمواطنين بالوادي الجديد

أعلنت محطة تعبئة البوتاجاز بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، الإثنين، تعقيم جميع الأسطوانات قبل خروجها من المحطة، وبيعها بالأسواق والمستودعات الفرعية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المهندس محمد ضاحي، مدير محطة تعبئة البوتاجاز بالوادي الجديد، إن جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، تنفذ بكل حزم داخل المحطة.

وأضاف ضاحي، أن محطة التعبئة لديها مخزون أسطوانات جاهزة بالمحطة خلال أيام العيد، وذلك توفيرًا للمواطنين وعدم خلق أي أزمات بالمحافظة، كما جرى توزيع الحصص المقررة لكل مراكز وقرى المحافظة، لتوفير البوتاجاز للمواطنين خلال أيام العيد.

وأشار ضاحي، إلى استبدال الأسطوانات التالفة وجمعها لتحل محلها أسطوانات جديدة ذات أمان عالي للمواطنين، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الذي وجه بضرورة توفير أسطوانات الغاز للمواطنين، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وأن المحطة تعمل بكامل طاقتها خلال الساعات المقبلة، وعقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.