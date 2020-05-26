وفاة الحالة الـ7 وإصابة جديدة بكورونا بثاني أيام العيد بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الإثنين، وفاة الحالة السابعة، ورصد إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة موط بمركز الداخلة، ليرتفع إجمالي الإصابات لـ49 حالة، وحالات الوفاة لـ7 حالات.

وقال المحافظ، إنه جرى تعافى حالة جديدة وخروجها من مستشفى الحجر الصحي بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط، وتسجيل إصابة بفيروس كورونا، لأحد أهالي مدينة موط بالداخلة، وتعافي وخروج آخر حالات الإصابة المحولة من المحافظة إلى مستشفى العزل بإسنا أمس.

وأضاف المحافظ، أنه جرى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ17 مواطنًا من المخالطين للمصابين، ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأشار المحافظ، إلى التزام الوحدات المحلية بالمراكز الخمسة، بمتابعة تطبيق قرارات إغلاق المحال التجارية والحدائق والمطاعم خلال أيام العيد، تطبيقاََ لقرارات مجلس الوزراء، ونهيب بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل، إلا في حالات الضرورة القصوى.