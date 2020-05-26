تحرير 1412 مخالفة مرورية بالقليوبية

شنت إدارة مرور القليوبية حملات لضبط المخالفات المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي ومطالع ومنازل الطريق الدائري وأسفرت عن تحرير 1412 مخالفة مرورية متنوعة.

كان اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، قد أصدر توجيهات للعميد إيهاب مرزوق مدير المرور، بتكثيف الحملات المرورية خلال أيام عيد الفطر على الطرق بنطاق المحافظة والطريق الزراعي والدائري.

وأسفرت الحملات عن تحرير 1412 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية منها 863 متنوعة سحب رخص قيادة وسير عكس الاتجاه وتيسير بدون رخصة قيادة و483 انتظار خاطىء وإزالة ملصقات وحجز 8 مركبة ودراجة لمخالفتها السلامة والاشتراطات البيئية و94 تصالح فوري.

وأكد مدير الأمن على استمرارالحملات بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وخاصة بالطرق والمحاور الرئيسية ورفع كافة الإشغالات التي تعيق سير المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للقضاء على التكدسات المرورية.