"مرور القليوبية" تناشد المواطنين بتوخي الحذر على الطرق

ناشدت الإدارة العامة لمرور القليوبية برئاسة اللواء إيهاب مرزوق، المواطنين والسائقين بتوخي الحذرن في أثناء قيادة المركبات، خلال فترة التقلبات الجوية وهبوب الرياح المحملة بالأتربة.

ونشرت الإدارة سيارات المرور والأكمنة الثابتة والمتحركة، وحذرت السائقين من السرعة الزائدة على الطرق السريعة حفاظا على أرواحهم وعدم وقوع حوادث، حيث تشهد محافظة القليوبية حالة من عدم استقرار الطقس ورياح محملة بالأتربة والغبار تسببت في حجب الرؤية خصوصًا على الطرق السريعة والطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، وطريق شبرا بنها الحر.