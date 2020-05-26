رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يعلن موعد السيادة على أجزاء من الضفة

أعلن رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ميكي زوهار، إجراءات تشريع عملية فرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية بالضفة الغربية ستبدأ في الأول من شهر يوليو المقبل.

وفي حديث إذاعي، أوضح النائب الليكودي زوهار، أنَّ الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وعندها سيطرح على الكنيست لاقراره، متوقعًا أنَّ تستمر هذه الإجراءات بضعة أسابيع.

ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، أضاف النائب زوهار، أنَّ الجهات المعنية تعكف حاليًا على رسم الخرائط بغية التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض سيصرّ على إقامة دولة فلسطينية لقاء الضم، قال رئيس الائتلاف الحكومي، إنَّه "يعارض هذا المطلب"، معربًا عن "قناعته بألا تتنازل إسرائيل عن الضم في أي حال من الأحوال".

وذكر أنَّ الحكومة الإسرائيلية لن توافق أيضًا على تجميد أعمال البناء في المستوطنات بالضفة الغربية، مبديًا مع ذلك استعدادها لتجميد البناء في أماكن لا تقع على مقربة من تلك التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية.