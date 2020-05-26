حملات نظافة في ثالث أيام العيد بمدينة الإسماعيلية

أعلن العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مواصلة أعمال الرش والتعقيم والتطهير بمنطقة الكيلو 13 غرب والمنطقة المحيطة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، في ثالث أيام العيد، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأشار إلى تكثيف أعمال النظافة العامة وأعمال التطهير والتعقيم وخاصة خلال أيام العيد والعطلات الرسمية بالقرى التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وبإشراف المهندس إبراهيم مطر رئيس قرية الفردان وياسر عميرة سكرتير عام القرية، كما تمت أعمال النظافة العامة بنطاق القرية وإزالة ورفع تجمعات القمامة

وأضاف رئيس مدينة الإسماعيلية، انة سيتم استكمال المبادرت الخاصة بالنظافة بالقرى بعد فترة أجازة العيد مباشرة بالقرى والأحياء والتنسيق مع الوحدات المحلية والطب البيطرب والصحة والزراعة لتطهير عدد كبير من القرى وحصر احتياجات المواطنين في هذه القرى.