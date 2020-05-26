"قرأ القرآن وقفز".. انتحار مريض نفسي من الدور السادس ببنها

انتحر موظف بالمعاش يعاني من مرض نفسي بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالدور السادس في منطقة مدرسة الفتح التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سالم نائب مأمور مركز بنها بانتخار موظف بالمعاش من شرفة منزله بدائرة المركز ووجود جثته في الشارع.

انتقلت الأجهزة المعنية وبالفحص تبين أن الجثة لموظف بالمعاش يدعى "ع ا" يعاني من مرض نفسى وأن زوجته تقيم معه في الشقة، حيث خرج للشرفة وقرأ بعض الآيات القرآنية وألقي بنفسه ليسقط في الشارع.

وبسؤال زوجته أقرت أن زوجها يعاني من أمراض نفسية ويعالج منها وكان في مصحة منذ فترة، مشيرة إلى أنه وقف في البلكونة وصوته بدأ يعلو ثم قرأ قرآن وقفز ليلقى مصرعه إثر ارتطام جثته بالأرض.