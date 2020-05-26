ربة منزل تدفع حياتها ثمنا لخصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، من أحدى المستشفيات باستقبالها ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، مصابة "بعيار ناري"، واتهامها لأحد الأشخاص ونجله، مقيمان بذات الناحية، بإحداث إصابتها بسلاح نارى كان بحوزتهما، وذلك لوجود خصومة ثأرية بين عائلتيهما، ووفاتها متأثرة بإصابتها عقب ذلك.

ووجه قطاع الأمن العام بتوجيه حملة أمنية بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت أفراد العائلتين، مما أسفرت عن ضبط (6 قطع أسلحة نارية "بحوزة 6 من أفراد العائلتين").

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.