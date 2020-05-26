برلماني: الأطباء أبطال مواجهة كورونا.. ولن نسمح لأحد باستغلال الأزمة

قال محمد العقاد عضو مجلس النواب، إن الأطقم الطبية تبذل جهودا كبيرة خلال الأزمة الأخيرة، لا ينكرها أحد، فهم أبطال أزمة فيروس كورونا، فعلى مستوى العالم المنظومة الطبية والأطقم هم من يمثلون حائط الدفاع الأول عن بلادهم في هذا الوباء العالمي.

وتابع قائلا: "لكم كل الاحترام والتقديم ولن نستطيع أن نوفي ولو جزء بسيط من جهودكم الكبيرة".

وأوضح العقاد، أن الأطقم الطبية بمثابة الجنود الذين يواجهون الإرهاب، فكل منهم في معركة لمواجهة المخاطر التي تواجه البلاد، محذرا من استغلال البعض للأحداث الجارية ومحاولة زرع بذور الفتنة بين الأطقة الطبية، مؤكدا أن الجميع يعلم المخاطر التي تُحاك بالدولة المصرية ولدينا من الوعي ما يمكننا من القضاء على هذه الفتنة ووأدها قبل أن ترى النور، وهذه هي عقيدة المصريين، الوقوف صفا واحدا لمواجهة أي مخاطر تُحاك بالوطن.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن انسحاب أي جندي من أرض المعركة وقت الحرب خائن، مؤكدا أن كل هذه الدعوات وغيرها ما هي إلا دعوات خبيثة تقودها جماعة الشر لنشر الفيروس بشكل كبير في البلاد وضرب المنظومة الطبية لتحقيق أهدافهم الخاصة، مشيدا بالجهود التي يبذلها الأطباء من أجل النهوض بالوطن والخروج من هذه الأزمة.