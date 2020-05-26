"الصيادلة" للأطقم الطبية: لا تستمعوا لأبواق الفتنة

دعا الدكتور أحمد طلعت أبو دومة عضو مجلس نقابة صيادلة مصر "الواقعة تحت الحراسة القضائية "، الأطقم الطبية بكامل أعضاء فريقها في كل قطاعات الصحة المصرية، إلى عدم الانسياق وراء دعوات الفتنة التي تستهدف المجتمع المصري في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إعلاء قيمة التكاتف والتلاحم أمام جائحة عالمية إصابت كل دول العالم.

وأكد أبو دومة، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن رحيل شهداء الفريق الطبي أمر صعب على النفس، وغير مقبول أبدا أن يكون هناك تقصير في تقديم الخدمة الطبية لخطوط الدفاع الأولى عن المجتمع المصري.

وأضاف: "ما أثلج الصدر هو فتح تحقيق لمعرفة مدى التقصير الذي حدث واهتمام الدولة المصرية بكامل مؤسستها بالوقوف على الحقيقة".

وأشار إلى أن المجتمع المصري كله بات مدركًا لأهمية الفريق الطبي وعظمة الدور الذي يقوم به وأن الدولة المصرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية أكدت تقديرها لهذا الدور، وكان للفتة الكريمة منه بتقديم هدايا العيد لأسر شهداء الفريق الطبي أكبر الأثر في نفوس جميع أفراد الأطقم الطبية.

وناشد أبو دومة زملاءه من الأطباء بعدم الاستماع لأبواق الفتنة التي دأبت على استغلال أي موقف لمحاولة النيل من مصر وقد باتت مخططاتهم مكشوفة لكل دى بصيرة.

وأكمل: "إننا الآن في حالة حرب مقدسة ضد المرض ينظر فيها الله إلينا بعين الرضا ويقدر دورنا أبناء شعبنا وتثمن أداءنا قيادة البلاد السياسية فلا يعقل أبدا أن نتخلى عن مواقعنا ونصبح كمن تولى يوم الزحف وأثق أن غدا أفضل بإذن الله".