صور.. توزيع كعك العيد على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة طور سيناء

وزع شباب جروب "الطور بينا أجمل مدينة" بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، كميات من كعك العيد على للأسر الأكثر احتياجًا، بمدينة الطور.

وقال إسلام النجار مسؤول الجروب، إنه جرى توزيع كعك العيد على الأسر الأكثر احتياجًا والأيتام بالمدينة والقرى والوديان التابعة لها، مع مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع، وإجراء أعمال التعقيم والتطهير، حرصاً على سلامة المواطنين.

وأكد مسؤول الجروب، أنه جرى توزيع كراتين تزن كل كرتونة ما يقرب من 2 كيلو من الكعك والبيتيفور بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإدخال السعادة في نفوس أطفال هذه الأسر.

جدير بالذكر، أن جروب "الطور بينا أجمل مدينة"، يضم مجموعة من الشباب والفتيات، الذين عكفوا على العمل التطوعي، وتقديم أعمال خيرية وإنسانية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وجميع الأعمال الذين يقومون بها تطوعية وبدون أي مقابل.