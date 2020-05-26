أسعار النفط ترتفع مع تنامي الثقة في احترام تعهدات خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأنَّ المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام بينما يتحسن الطلب مع عودة مزيد من السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.4 بالمئة بما يعادل 1.12 دولار إلى 34.37 دولار للبرميل في الساعة 06.52 بتوقيت جرينتش، منخفضة قليلا فحسب عن ذروة يوم الثلاثاء 34.54 دولار.

ولم تكن هناك تسوية لغرب تكساس، أمس الاثنين/ بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

وارتفعت عقود خام برنت نحو 1.7% أو 61 سنتا مسجلة 36.14 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.1% أمس، في معاملات هزيلة بسبب العطلة.

وتدعمت السوق بتصريحات من روسيا تفيد انخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من هدفه البالغ 8.5 مليون برميل يوميا لشهري مايو ويونيو بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، في إطار المجموعة المسماة "أوبك+".

وقال دانييل هاينس، كبير استراتيجيي أسواق السلع الأولية في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية "ثمة بلا ريب شعور بأن تلك التخفيضات تبلورت كأفضل ما يكون".

وتجتمع دول "أوبك+" أوائل يونيو لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار، التي مازالت منخفضة 45% منذ بداية السنة.

كان كبار المنتجين اتفقوا في أبريل على خفض الإنتاج نحو 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو.