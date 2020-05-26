مصرع ربة منزل بطلق ناري بسبب خلافات ثأرية في ساحل سليم

لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري لخلافات ثأرية بين عائلتها وعائلة أخرى بنفس القرية بساحل سليم في محافظة أسيوط، وتم ضبط 6 أشخاص من أبناء العائلتين بحوزتهم أسلحة آلية.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة ساحل سليم بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "ربة منزل" مصابة بطلق ناري وتوفيت قبل وصولها المستشفى وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي

وبالانتقال وسؤال أهلها، اتهموا فلاح ونجله بقتلها لخلافات ثأرية بين العائلتين، جرى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة، واستكمال الإجراءات القانونية.وعقب تقنين الإجراءات وجه مدير الأمن بإعداد حملة أمنية بالتنسيق مع فرع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت أفراد العائلتين، وأسفرت عن ضبط 6 قطعة سلاح ناري بحوزة 6 من أبناء العائلتين، جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية .