مصرع مزارع في انفجار لغم من مخلفات الحرب بأبوسلطان

لقي مواطن بالمعاش مصرعه في انفجار لغم من مخلفات الحروب الماضية بقرية أبوسلطان التابعة لمدينة فايد جنوب محافظة الإسماعيلية، وتم استدعاء الجهة المختصة بالتعامل مع الألغام لتطهير المنطقة وضمان عدم وجود مخلفات أخرى وتم التصريح بدفن الجثة.

وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي مدير المباحث يفيد بورود بلاغا من مباحث فايد بانفجار لغم من مخلفات الحرب بأحد سكان قرية أبو سلطان، ويدعى "محمد عبد القادر زيدان" 64 سنة، موظف بالمعاش، حيث كان المواطن يقوم بأعمال الزراعة بقطعة أرض يمتلكها صباح اليوم الثلاثاء، وانفجر لغم قديم يرجح بأنه من أيام حرب أكتوبر، وتم إبلاغ الأمن والجهات المختصة والتى قامت بعمل تطهير للمنطقة والتصريح بدفن الجثة.