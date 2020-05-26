طلب إحاطة يحذر من استثمار محيط "الغابة المتحجرة": محمية طبيعية

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير الإسكان، بشأن تداعيات وآثار الاستثمار بالمنطقة الملاصقة بمحمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة.

ولفت "فؤاد"، في طلب الإحاطة، إلى وجود مشروع استثماري ضخم بالمنطقة الملاصقة مباشرة بمحمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، مما يؤثر بشكل مباشر على طبيعة المحمية بالمخالفة للمادة الثانية من قانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، والتي حظرت القيام بأعمال الحفر والبناء وإقامة منشآت داخل المحميات أو محيطها إلا وفقًا للقواعد والشروط التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار البرلماني، إلى أنَّه "بناء على ما سبق ولما كان المشروع سالف الذكر ملاصق مباشرة بالمحمية، ويعد داخل الحرم المحيط لها مما قد تؤثر أعمال تلك المشروع على طبيعة المحمية وخاصة الحيوانات البرية بداخلها، وقد يؤثر على سلامة وأمان ما بها من صخور وأحجار ذو طبيعة خاصة".

وطالب بدراسة مدى قانونية القرارات التي رخصت لهذا المشروع الاستثماري ومدى التزام المشروع والجهات المختصة بالقرارات الحدودية الخاصة بالمحمية، ومدى الالتزام بالحرم الآمن، ودراسة كيفية إستغلال تلك المحميات في تنشيط السياحة خاصة الداخلية وكذا السياحة العلمية والبحثية والترفيهية والعلاجية، وتشديد الرقابة على المداخل والمخارج لحماية ما بها من السرقة.