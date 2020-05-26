مصرع طفلة وإصابة أخرى إثر سقوط شرفة منزل بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت أخرى بجرح قطعي بفروة الرأس، إثر سقوط شرفة منزل عليهما بناحية نزة الدقيشية دائرة مركز شرطة جهينة شمال غرب سوهاج، تم نقل الجثة والمصابة لمستشفى جهينة المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول كل من (ياسمين.م.م - 13 عاما تلميذة)، وتقيم بناحية نزه الدقشية دائرة المركز "جثة هامدة"، والطفلة (رودينا.ا.ع - 6 سنوات) وتقيم بذات الناحية نجلة خال الأولي مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي .

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والد الأولى (محمد.م.ا - 50 عاما عامل)، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو المذكورتين أمام المنزل سقط عليهما جزء من شرفة المنزل ما أدى لوفاة الأولى وإصابة الثانية، ونفي الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.