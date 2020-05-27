"قسطرة القلب" خدمة جديدة وطاقة نور لمرضي التأمين الصحي في بنها

#شيفت الفجر#

تعد خدمة قسطرة القلب الجديدة بمستشفي التأمين الصحي النموذجي ببنها والتي تعد اول وحدة من نوعها بالمستشفي أمل وخدمة جديدة للمستفدين من خدمات التامين الصحي بجانب وحدتى جراحة القلب ورعاية الاطفال التي تخدمان منتفعي الهيئة بمحافظة القليوبية والمحافظات المجاورة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية الفائقة لمرضى " القليوبية والشرقية والغربية والمنوفية".

الوحدة الجديدة والتي جري تشغيلها تجريبيا منذ عدة اشهرتعمل يومي الإثنين والثلاثاء من كل اسبوع

تضم الوحدة 4 أخصائيين و2 نواب من الأطباء مع وجود أخصائي مسئول عن كل يوم " دخول الحالات وتحضيرها و متابعة ما بعد القسطرة"

الوحدة بلغت تكلفتها 5 ملايين جنيه وتستقبل ما يزيد عن 1500 حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية فى العام..

اكد الدكتور جمال حجاج مدير فرع التامين الصحي بالقليوبية انه تم تدريب طاقم من الاطباء والتمريض بقسم القلب والصدر باشراف الدكتور احمد حجاج مدير المستشفى على جهاز "وحدة قسطرة القلب " لتعظيم الاستفاده منها وتقديم خدمه جيدة لمرضى التامين الصحي

واشار ان جهاز قسطرة القلب الجديد مجهز للعلاج الهجينى وهو المزج بين العلاج بالقسطرة القلبية ( التداخلى ) وجراحة القلب لتعظيم الفائدة المرجوة للمريض وتقليل المضاعفات والآثار الجانبية.ومزود بتقنيات حديثة وبأحدث وسائل العمليات الجراحية وأجهزة التخدير الحديثة

واوضح حجاج ان قسطرة القلب تهدف إلى تشخيص أو علاج أمراض الأوعية الدموية التاجية، وهي الشرايين التي تزوّد الدم لعضلة القلب للقيام بوظيفته بشكل سليم.و تخفيف ألام الصدر (الذبحة الصدرية)، وتحسين أداء القلب و إنقاذ حياة المريض، في حال وجود انسداد كبير، يضّر مساحة واسعة من عضلة القلب، والذي لا يمكن التغلب عليه عن طريق الوسائل العلاجية الأخرى كما يتم من خلالها إصلاح عيب خلقي في القلب مثل عيوب الحاجز الأذيني أو البطيني و بعد الانتهاء من عملية قسطرة القلب العلاجية، يتم إبقاء المريض تحت الإشراف الطبي، ويمكث عادة في المستشفى لعدة ساعات.

وقال عبد الجليل محمود من المترددين علي المستشفى ويعانى بمشاكل فى القلب انه من احدى القرى التابعة لمركز بنها وبالمعاش ويعالج تحت مظلة التامين الصحى اتيت الى اجراء عملية القسطرة بعد مشوار عذاب مع الاطباء وتوجيهى اكثر من مره الى مدينة شبين الكوم لاجراء القسطرة بالمراكز الخاصة هناك ولقلة ذات اليد كنت ادعوا الله بالصبر والشفاء وعلمت بافتتاح وحدة جديدة بالمستشفى اثناء صرف علاجى الشهرى وتقدمت بالتقارير الطبية والاشاعات وتم تحديد موعد لاجراء عملية القسطرة دون تكلفة