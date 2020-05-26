بإجراءات احترازية.. الحياة تعود تدريجيا إلى دور العبادة في بعض الدول

بدأت عدد من الدول تتلمس طريقها نحو إعادة الحياة بشكل تدريجي إلى دور العبادة والتي أغلقت في كل بلدان العالم تقريبا مع تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي تجاوزت إصاباته 5.5 مليون نسمة وما يقارب 500 ألف وفاة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، إعادة فتح المساجد لإقامة الصلاة، بدءا من الأحد المقبل، في إطار تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا. وأوضحت المملكة، أنه سيسمح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأضافت أنه سيتم الاستمرار بإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليا. وأكدت "الرياض" استمرار تعليق العمرة والزيارة، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي الأراضي المحتلة، أعيد فتح كنيسة المهد في بيت لحم أمام الزوار، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد أكثر من شهرين ونصف من الإغلاق ضمن إجراءات مواجهة الفيروس.

وأشرف عدد من رجال الدين من مختلف الطوائف المسيحية، على فتح أبواب الكنيسة التي يعتقد أن المسيح ولد بها. وأغلقت كنيسة المهد في 5 مارس الماضي، مع الإعلان عن أول حالات إصابة بالفيروس في الضفة الغربية. وتعد الكنيسة أحد أهم المزارات المسيحية، وجاء الإغلاق قبل موسم عيد الفصح الذي يجذب عادة عشرات الآلاف من الزوار والمصلين.

ووصف رئيس كنيسة الروم الأرثوذكس في بيت لحم الأسقف ثيوفيلكتوس، عودة فتح الكنيسة بيوم الاحتفال لأنه بات بمقدور "الجميع الآن دخول الكنيسة والصلاة كما كان من قبل".

عالميا، أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مساء أمس، عن إعادة فتح دور العبادة والمحلات التجارية التي تم إغلاقها بسبب فيروس كورونا.

وقالت هيئة الرعاية الصحية في الولاية، إن الكنائس والمساجد وغيرها من دور العبادة، بالإضافة إلى المحلات التجارية يمكنها أن تفتح أبوابها شرط التزامها بعدم تجاوز نسبة المجتمعين فيها 25% من قدرتها الاستيعابية.

وسيكون على جميع المنشآت ضمان التباعد الاجتماعي، وتوفير وسائل التعقيم والالتزام بإجراءات احترازية أخرى لمنع انتشار فيروس كورونا. وستقوم السلطات بمراجعة الشروط المفروضة بعد 21 يوما من إعادة فتح دور العبادة والمحلات. يذكر أن ولاية كاليفورنيا سجلت 94558 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و3795 وفاة حتى الاثنين.