مخالفات الحظر ثاني أيام العيد: أبرزها فض فرح بالطالبية وملاهي بالأهرام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، جهودها تنفيذاً للإجراءات الإحترازية والخطة الشاملة التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأكدت المعلومات والتحريات، إقامة حفل عرس بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبالانتقال والفحص تمّ ضبط صاحب الحفل ومالك الفراشة، كما تمّ بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق إزالة الإشغالات المتواجدة بالشارع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأكدت المعلومات والتحريات، بيع المسؤولين عن أحد المطاعم بدائرة قسم شرطة الأهرام ببيع الوجبات السريعة للمواطنين في أثناء فترة الحظر وتواجد عدد من المواطنين أمام المحل، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 عاملين بالمحل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأكدت المعلومات والتحريات، استئجار أحد الأشخاص قطعة أرض مساحتها 1000 متر بدائرة قسم شرطة الأهرام، واستخدامها كملاهي في أثناء فترة الحظر، بالانتقال والفحص تم ضبطه وتبين إقامته "22 أرجوحة".

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.