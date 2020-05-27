تعرف على خطة محافظة القاهرة لحل أزمة المرور

بدأت محافظة القاهرة تنفيذ خطة مستقبلية للحد من التكدس المروري وتحقيق سيولة مرورية وإنهاء أزمة الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة وذلك بإصدار قرار اللواء خالدعبد العال، محافظ القاهرة رقم 3194 لسنة 2020 بإيقاف أعمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص بناء أو تعلية من الأحياء والتي ما زالت تحت الإنشاء بصفة مؤقتة لبيان مدى التزام الصادر لهم الترخيص بالاشتراطات البنائية طبقًا للقانون وتوفير أماكن للجراجات بتلك العقارات.

وقال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، لـ"الوطن"، إن الإيقاف المؤقت لأعمال البناء للحاصلين على تراخيص يهدف إلى التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات البنائية والدراسات المرورية اللازمة وتوفير أماكن انتظار السيارات "الجراجات" بالعقارات طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وتابع أن قرار إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لا ينطبق على الحاصلين على ترخيص بناء أو تعلية من الأحياء حيث سيسمح لهم باستئناف أعمال البناء فورًا عقب انتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة التراخيص من أعمالها .

وأكد أن محافظ القاهرة اصدر تعليمات لرؤساء الأحياء بسرعة فحص ومراجعة تلك التراخيص والافادة بنتائج الفحص فى مدة لا تتجاوز إسبوعين حتي يتم السماح لأصحاب الرخص الملتزمين باستكمال أعمال البناء فوراً واتخاذ اللازم نحو الرخص غير المطابقة للاشتراطات البنائية وقانون البناء على الفور .