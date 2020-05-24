محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء باستغلال العيد في تطهير الأسواق

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إن هناك عدة تعليمات لرؤساء الأحياء من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في فترة عيد الفطر المبارك.

وأضاف عوض لـ" الوطن" أن محافظ القاهرة يتابع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة العيد ومنها :

- التشديد على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة تكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات، تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازي ووقائي.

- استغلال فترة العيد في تطهيرأماكن التجمعات والأسواق.

- متابعة عدم وجود تجمعات على كورنيش النيل.

- إغلاق الحدائق تماما وخلوها من أى زائرين.

- التنسيق مع الأمن والتأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات.

- البعد عن التجمعات عند زيارة المقابر.

- ارتداء المواطنين الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم.

- التأكد من عمل المخابز بكل طاقتها وتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

- متابعة توافر أرصدة كافية من الدقيق وأسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين.

- على مديرية التموين متابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات.

-التنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لضبط الأسواق والتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار.

- متابعة صلاحية المنتجات المعروضة للبيع.