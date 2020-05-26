برلماني: عودة الهارب محمد علي للظهور يكشف إفلاس الجماعة الإرهابية

انتقد يسري المغازي عضو مجلس النواب، عودة المقاول الهارب محمد علي للظهور مرة ثانية، ومهاجمته الدولة المصرية، بتحريض سافر من جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما أعلن اعتزاله العمل بالسياسة لفشل دعواته التحريضية، ورفض المصريين لوجوده الكريه بينهم.

وقال المغازي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن استعانة الإخوان بورقة محروقة متمثلة في المقاول الفاشل محمد علي، والذي سبق وأعلن فشله بنفسه، واعترف بأن الشعب المصري لا يهتم به ولا يلقي بالا للخزعبلات التي يرددها، يؤكد إفلاس الجماعة الإرهابية، وعدم قدرتها على إقناع أشخاص لهم قيمة بالعمل معها أو الدفاع عن مشروعها الإرهابي.

وأضاف: الإخوان أفلست والفاشل محمد علي أصبح كارتا محروقا مهملا، وآداة ليس له أي قيمة ولا يمكن التعويل عليه.

وأكد النائب البرلماني، أن تعامل مصر مع فيروس كورونا يتم بشافية تامة وبشكل احترافي هائل، وبشهادة منظمة الصحة العالمية وشهادة المجتمع الدولي وأي شائعات ساقطة لا قيمة لها ولا دليل عليها.