"صحة كفر الشيخ": عزل بلطيم يستقبل أول طبيب مصاب بكورونا في المستشفى

أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ، أن الجناح المخصص لعزل الأطقم الطبية بمستشفى عزل بلطيم، استقبل أول طبيب مصاب بفيروس كورونا خلال أول فوج عمل بالمستشفى ، وجرى حجزه فيه حتى تماثله للشفاء، مشيرة إلى توفير كافة الدعم والرعاية الطبية للأطقم الطبية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان، 12 طابقا بـ12 مستشفي لعزل الأطقم الطبية المصابة بالفيروس على مستوى المحافظة. وقالت مديرية الصحة فى بيان سابق إنه جرى تخصيص جناح كامل منذ بداية أزمة كورونا بمستشفى العزل ببلطيم لعزل الأطقم الطبية، بمستشفيات:" العزل ببلطيم، والعبور للتأمين الصحي، وفوه للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام، ودسوق العام، وسيدي سالم المركزي، والحامول المركزي، وقلين المركزي، وفوه المركزي، ومطوبس المركزي، وسيدي سالم المركزي، وصدر كفر الشيخ".