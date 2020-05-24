صور.. أطباء عزل بلطيم يصلون العيد في المستشفى: فرحتنا بين مرضانا

داخل جدران مستشفى بلطيم المركزي، أدى الأطباء والعاملون صلاة عيد الفطر، في صفوف متباعدة، حيث ظهر العاملون والأطباء وهم يؤدون الصلاة وسط إجراءات احترازية، بينها التباعد الاجتماعي ومسافات الأمان.

وقال طبيب داخل المستشفى- فضل عدم ذكر اسمه-، إنّهم حرصوا على أداء صلاة العيد في مكان آمن في الخلاء، داخل المستشفى، وشاهدهم المرضي من النوافذ: "حبينا نحس بفرحة العيد بين المرضى فصحينا بدري جدا عيدنا عليهم وصلينا في الفناء بالمستشفى، إحنا هنا بين أهالينا البدلاء، فرحتنا كبيرة بينهم على الرغم من اشتياقنا لأسرنا، كان نفسنا نقضى العيد معاهم لكن واجبنا الوطنى حتم علينا نكون هنا".

وأضاف أنّ زميلا لهم التقط صورا تذكارية للصلاة، لتكون ذكرى: "بنوثق لحظاتنا وأيامنا داخل المستشفى، ذكريات هتبقى لنا ولأولادنا، في يوم من الأيام لازم يعرفوا تضحياتنا".

ووجّه الأطباء والعاملون، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات الدولة والمحافظة: "بنشكر الرئيس السيسي وبنقوله على العهد باقون يا ريّس، وشكرا لأنك في ضهرنا وداعم لينا".