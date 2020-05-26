البورصة الأمريكية تصل أعلى مستوى منذ مارس الماضي

ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة، اليوم، حيث اخترق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" حاجزا فنيا مهما، في ظل استئناف الأنشطة التجارية وحالة من التفاؤل حيال لقاح محتمل ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي بداية التعاملات صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.2% إلى 3020 نقطة، متجاوزا حاجز الثلاثة آلاف نقطة المهم نفسيا للمرة الأولى منذ الخامس من مارس 2020.

وتقدم المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 1.29% إلى 24781.84 نقطة، وزاد المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 1.89% إلى 9501.21 نقطة.