سوق الأسهم الأمريكية يفتتح تعاملاته على انخفاض

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضاً عند أفتتاح السوق اليوم، متأثرة بمخاوف من تنامي حالة العداء التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 170.51 نقطة أو 0.72% إلى 23454.83 نقطة، فيما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 27.40 نقطة أو 0.96% إلى 2825.10 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 103.73 نقطة أو 1.16% إلى 8839.99 نقطة.

وكان مستشار البيت الأبيض لاري كودلو، قال في وقت سابق اليوم، إن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني الذي جرى التوصل إليه في يناير لم ينهار على الإطلاق وإن كلا البلدين ما زالا يعملان على صعيد التجارة، موضحا للصحفيين في البيت الأبيض، أن اتفاق التجارة "مستمر"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.