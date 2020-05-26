بعد ظهور أعراض كورونا على موظف بالوفد.. أبوشقة: "الصحة" استجابت سريعا

أشاد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة فى حماية المصريين من فيروس كورونا، الذى هاجم العالم أجمع، مؤكدا أن الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها فى مساعدة المصابين بالفيروس.

وأوضح أبوشقة، في بيان، أن هناك موظفا داخل الحزب تدهورت حالته الصحية وظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، وفور اتصال زوجته بالجهات المعنية تم إرسال سيارة إسعاف على وجه السرعة ونقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة وإجراء الفحوصات اللازمة التى انتهت إلى أنه حالته سلبية، وتم تشخيصها التهاب بالشعب الهوائية، وتجرى متابعة علاجه على أعلى مستوى.

وناشد المواطنين عدم الاستماع للشائعات التى تسيء للدولة فى هذه المرحلة، والتى تعد إحدى حروب الجيل الرابع وتهدف إلى إحداث الفوضى وإثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين.

وطالب أبو شقة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبما تصدره الدولة من بيانات فى هذا الشأن، دون الالتفات إلى الكلام المرسل الذى يصدر من جهات مغرضة غير مسؤولة.