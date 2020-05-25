صحة الشرقية : تنفيذ برامج توعوية لمواجهة فيروس كورونا

نفذت مديرية الصحة بالشرقية برامج توعوية، لتوعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، والحد من إنتشاره، وذلك بالوحدات الصحية، والأسواق، والمحلات، والبنوك، وماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، والمخابز

تم التأكيد بأهمية الإلتزام بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى فى الفترة القادمة، وأهمية التباعد الإجتماعى فى فترة العيد، وضرورة إرتداء الكمامة الواقية، وأهمية التغذية السليمة لتقوية المناعة للوقاية من مضاعفات المرض، كما تم وضع ملصقات توعوية وإرشادية عن الأمراض المعدية والفيروسية المستجدة، لزيادة الوعي الصحي لدي المواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل تم التوعية بتأجيل الحمل والإنجاب خلال الفترة الحالية، لزيادة وعي السيدات بتأجيل الحمل والإنجاب نظرا لظروف إنتشار فيروس كورونا المستجد، لعدم توافر المعلومات الكافية عن مدي تأثير الفيروس علي السيدات الحوامل، نظرا لأنهن الأكثر عرضه للإصابة المعدية، وكذلك إلتهابات الجهاز التنفسي لضعف الجهاز المناعي، حيث يتم توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والتي تكفي لمدة ثلاث أشهر، لتجنب الإزدحام والتجمعات، ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية، نظرا للظروف الراهنة، كما تم التعريف بمفهوم تنظيم الأسرة، ومدى أهميتها للأم والطفل والأسرة والمجتمع.