الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء الهند لتهنئته بالعيد

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الجمهورية الهندية للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن رئيس الوزراء الهندي هنأ الرئيس بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، ومثمناً الثقل السياسي البارز التي تمارسه مصر بشكل متزن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه؛ توجه الرئيس بالشكر لرئيس وزراء الهند على هذه اللفتة الطيبة، مشيدا بتميز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والهند، ومؤكداً حرص مصر الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بالمستوى التجاري والاستثماري والطبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية، بخاصةً فيما يتعلق بالخبرات وأفضل الممارسات لدي البلدين لمكافحة واحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.