  تتفادى الرادار.. روسيا تبدأ تصنيع أول "قاذفة شبح" استراتيجية

قالت وكالة تاس الروسية الرسمية، اليوم، إن موسكو بدأت في تصنيع نموذج لأول قاذفة شبح "ستيلث" استراتيجية، مع مضي البلاد قدمًا في تحديث ترسانتها العسكرية.

ونقلت "تاس" عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، قوله إن الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطيران، والتي تسيطر عليها الدولة، تشرف على المشروع، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح المصدر، الشروع في شحن المواد التي تدخل في صناعة الطائرة، وأن العمل بدأ على قمرة القاذفة التي تعرف باسم "باك دا".

وأضاف المصدر: "التجميع النهائي للقاذفة يجب أن ينتهي بحلول عام 2021"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

والقاذفات الشبح مصممة لتفادي رصدها من الرادارات، في الوقت الذي تحمل فيه كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

ولم يكشف المسؤولون الروس سوى تفاصيل قليلة فقط عن المشروع، مع أن نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوريتشكو صرّح العام الماضي، بأن شركة "توبوليف"، التي تشكل جزءًا من الشركة المتحدة، تتولى قيادة المشروع.

وأشارت التقارير الى أن تصميم جناح القاذفة الروسية الشبح سيكون مشابها لقاذفات "ستيلث" الأمريكية، وستحلق أسرع من الصوت وتحمل صواريخ كروز وأسلحة أسرع من الصوت أيضًا.

وتعتبر القاذفات الشبح الأمريكية "بي 2" التابعة لسلاح الجو الأميركي، من بين المقاتلات الأكثر إثارة للخوف لدى الجيوش في العالم.

وتعمل الصين أيضًا على قاذفة قنابل شبح بعيدة المدى تحمل اسم "شيان اتش-20"، وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوس" أنه قد يكشف النقاب عن القاذفة للمرة الأولى خلال معرض جوي في نوفمبر المقبل.