مصدر بـ"حج القرعة": أنهينا الإجراءات.. وفي انتظار قرار السعودية

قال مصدر مطلع في حج القرعة، إن الإجراءات لموسم الحج هذا العام جرت على ما يرام، حيث تم إجراء القرعة فى كافة المحافظات، وإعلان الفائزين، وإنهاء إجراءات أوراق الفائزين فى كل المحافظات، وتم الإعلان عن ممارسة عامة بين شركات التأمين للتأمين على حياة الحجاج، بمبلغ يصل إلى 100 ألف جنيه، وفازت بها إحدى الشركات.

وأوضح المصدر، أن وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية، على أتم استعداد لكافة الإجراءات المتعلقة بحجاج القرعة لكنها فى انتظار تعليمات واشتراطات السلطات السعودية لموسم الحج لهذا العام، بعد انتشار جائحة كورونا، والتى ستلتزم بها كافة البعثات المصرية، ولفت المصدر إلى أنه سيتم تنفيذ تلك الاشتراطات إذا صدر قرار بالسماح بالحج هذا العام، وفقا للضوابط التى ستحددها الجهات السعودية.