نفسيون عن دعم الأطباء معنويا: يساعد على الإبداع وتنمية السلوك الإيجابي

تسعى وزارة الصحة لتحسين الحالة النفسية للأطباء والمصابين، بهدف الوصول لأفضل النتائج خلال جائحة فيروس كورونا، وذلك بإعلان الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، تقديم خدمات الطب النفسي والدعم لـ 420 من مصابي فيروس كورونا المستجد، و80 من الطواقم الطبية.

الدكتور وليد هندي استشار الصحة النفسية، قال إن المكافأة والإثابة من أبرز المعززات التي تعمل على تنمية السلوك الإيجابي، ورفع الروح المعنوية للوصول إلى أفضل النتائج، موضحا أن أحدث الدراسات أكدت وجود محفزات معنوية أو مادية، تؤثر على جودة العمل وقدرة العاملين، والاستمتاع بما يؤدونه من مهام.

وأضاف هندي لـ"الوطن"، أن رسائل وزارة الصحة للأطباء، تجسد المعاني المحفزة، فيشعر الطبيب أو المريض بالمساندة والتآذر النفسي في تلك المعركة الشرسة، موضحا أنه لتجسد هذه الرسائل تلك المعاني، يجب أن تكون مختصرة.

ولفت إلى أنها تحوى كلمات بسيطة مثل كلمات "جيش مصر الأبيض" أو "صحتك ستتحسن قريبا.. لن نتركك حتى الشفاء"، بالإضافة إلى إرسال رسائل في المناسبات المختلفة، مثل أعياد الميلاد والزواج وغيرها من المناسبات السعيدة الخاصة بهم.

بينما قال الدكتور محمد هارون استشاري الطب النفسي، إن الدعم النفسي بكل أشكاله، له أثر نفسي جيد على متلقيه، موضحا أن تلقي الطبيب بعد يوم عمل طويل رسالة يحوي مضمونها، تقديرا لمجهوداته التي قام بها، لافتا إلى أن هذه الرسائل، تساعده على استمرار في عمله والإبداع فيه.

وأضاف هارون لـ"الوطن"، أن هذه الرسائل، من المفضل أن تحوى رسائل تشجيعية، وتحوى كلمات بسيطة مبهجة تحث على مواصلة العمل، مشيرا إلى أنه يفضل أن تكتب هذه الرسائل بواسطة أساتذة للطب النفسي.