تعقيم وتهوية وتباعد.. أبرز إجراءات الأزهر استعدادا لامتحانات الثانوية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عدة إجراءات لمكافحة انتشار الفيروس بين طلابه خلال امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي تبدأ 21 يونيو المقبل، وعمم القطاع منشورا بالتعليمات لتعليقه بجميع اللجان.

وجاءت الإجراءات الاحترازية المتخذة في أثناء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية:

- قياس درجة حرارة جميع الطلاب والعاملين باللجنة.

- يلتزم الطلاب بارتداء الكمامات في جميع الأوقات حتى العودة للمنزل، واستخدام مطهرات كحولية للأيدي قبل الدخول وبعد الخروج من اللجنة.

- تهوية الفصول جيدا وترك النوافذ مفتوحة والاعتماد على تكييف الهواء، والاعتماد على التهوية الطبيعية.

- تنظيم مقاعد الطلاب بحيث تتوفر مسافة متر ونصف بين كل طالب والآخر، ويجب استبعاد الحجرات التي لا تتوفر فيها التهوية وتجديد الهواء.

- دخول الطلاب يكون على مجموعات وفق جدول مرسل عبر الإنترنت، ويجرى متابعة توجه الطلاب إلى اللجان مع مراعاة عدم التكدس أو التزاحم بصفة مستمرة.

- توفير مطهرات للأيدي في مل لجنة وعند مدخل كل دور.

- عدم خروج الطلاب خارج قاعات الامتحانات في الاستراحة بين المواد.

- التنبيه بعدم تبادل أي أدوات مثل الأقلام وغيرها من الأدوات الكتابية بين الطلاب، دون أن تطهيرها.

- التنبيه بعدم حضور أي طالب يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو أي أعراض تنفسية من كحة أو سعال وأن يتم عمل امتحان لاحق لهؤلاء الطلاب.

- توعية جميع العاملين باللجنة عن كيفية التعامل في وجود أي حالة اشتباه وأساسيات مكافحة العدوي.