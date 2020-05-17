رئيس المعاهد الأزهرية لـ"الوطن": امتحانات الثانوية الأزهرية 21 يونيو

أعلن الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية أسبوعين مماثلين للثانوية العامة لتكون الامتحانات يوم 21 يونيو المقبل.

وقال "خليل"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنَّ هناك لجنة مشتركة بين التربية والتعليم والأزهر الشريف بخصوص امتحانات الثانوية وكل الإجراءات التي تمّ إعلانها اليوم في مؤتمر مجلس الوزراء ستسير على طلاب الثانوية الأزهرية.

وأوضح أنَّ هناك 650 لجنة أزهرية مع تحديد 12 طالبا فقط في كل لجنة امتحانية للحفاظ على التباعد، حيث تمّ زيادة مقرات تقدير ورصد الدرجات للحفاظ على المسافات الآمنة وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أنَّه سيتمّ بدء الامتحان في الساعة 10 صباحًا بدلًا من 9 لزيادة الفترة الزمنية المخصصة لتعقيم الطلاب، وإذا تعرض الطالب لأزمة صحية، أو ظهرت عليه أي أعراض خاصة بالاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يُعرض الأمر على المشرف الطبي، وإذا قرر عدم قدرته على آداء الامتحان، يمكنه دخول الدور الثاني بـ"الدرجة الفعلية".