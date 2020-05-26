"الغرف التجارية": 60% تراجعا في مبيعات السيارات منذ "كورونا"

دعا اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، البنوك لزيادة حجم القروض المخصصة للسيارات لتنشيط حركة المبيعات بعد تراجعها بأكثر من 60% بسبب جائحة كورونا.

وقال لـ"الوطن" إن ذلك سيساعد على تنشيط المبيعات، خاصة لو اضطرت البنوك إلى تخفيض حجم الفائدة والمصروفات الإدارية.

وبين أن إيرادات الدولة سوف تتأثر نتيجة تراجع المبيعات وكذلك تراجع حجم الاستيراد وتحصل الدولة هذه الإيرادات على هيئة جمارك وضرائب مبيعات وتنمية موارد.

وكشف عبد العاطي أن زيادة حدة الركود فى القطاع ساهم فى تعزيز حالة عدم اليقين سواء من جانب التاجر أو المستهلك، مضيفا: كلاهما يترقب، انتظارا لتحسن الأوضاع وما ستسفر عنه الأزمة الحالية، وأشار إلى أن حالة الركود قد تمتد إلى أكثر من 3 شهور مقبلة، رغم أن الصيف يعد من المواسم التى تنشط فيها مبيعات السيارات.

ومن جهته، قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة، إن ما يحدث فى أسواق السيارات العالمية سواء فى أمريكا أو اليابان أو شرق آسيا وأوروبا انعكس على إعادة النظر فى حجم الإنتاج ونفس الشيء في الأسعار فى ظل جائحة كورونا، موضحا أن أغلب الشركات الكبرى يسعى حاليا لتقليل حجم الخسائر عبر عودة الإنتاج.

وأكد أن الشركات ستكون حريصة على استقرار الأسعار بقدر كبير الفترة المقبلة، ما لم تحدث أي تقبلات حادة في العملات، لافتا إلى أن السوق المحلية سيقوم بترشيد الاستيراد، موضحا في الوقت ذاته أن هناك مخزونا كبيرا من السيارات يتطلب طرقا حكيمة في التعامل معه.