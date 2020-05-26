 تأجيل محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين بتهمة الفساد لـ 2 يونيو

قررت محكمة ولاية بومرداس الجزائرية شمال البلاد، اليوم، تأجيل محاكمة عبد الغاني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني "الشرطة" ونجله، إضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين في قضية اتهامهم بالفساد المالي إلى 2 يونيو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه جرى تأجيل هذه المحاكمة لرفض هيئة الدفاع عن المتهمين المحاكمة عن بعد، وعدم استخراج المتهمين في إطار تدابير الوقاية من وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتمسك بالحضور الشخصي للمتهمين في قاعة المحاكمة.

ويحاكم في هذه القضية أيضا عدد من المسؤولين السابقين وهم 3 ولاة سابقون لولاية تيبازة وكل من رئيس أمن ولاية تيبازة السابق ومدير الصناعة السابق للولاية نفسها. ويواجه المتهمون اتهامات بالاستيلاء على أراض زراعية واستغلال النفوذ.