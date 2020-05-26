 إصابات كورونا تتجاوز 115 ألفا في أفريقيا

أظهرت بيانات المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي إصابات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول القارة الأفريقية بلغت 115 ألفاً و346 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المركز في بيان، اليوم، إن 3 آلاف و521 إصابة جديدة رفعت الحصيلة إلى 115 ألفاً و346، مضيفًا أن حصيلة المتعافين بلغت 46 ألفًا و426 مقابل وفاة 3 آلاف و471 شخصًا.

وتتصدر دولة جنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة من حيث عدد الإصابات بـ23 ألفًا و615، تليها مصر بـ17 ألفًا و967، ثم الجزائر بـ8 آلاف و503، فنيجيريا بـ8 آلاف و68 حالة.